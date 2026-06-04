Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Männer verursachen Unfall mit entwendetem PKW und verletzten sich dabei schwer

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Abend fiel einem Streifenwagen ein Fahrzeug auf, dessen Insassen offenbar versuchten, sich vor den Blicken der Polizeibeamten zu verstecken. Eine Kennzeichenüberprüfung ergab, dass das Fahrzeug offenbar gestohlen war. Als ein weiterer Streifenwagen ins Geschehen mit einbezogen wurde, scherte das in Rede stehende Fahrzeug aus einer Fahrzeugschlange, die vor einer Rot zeigenden Ampel stand, aus, überholte diese und passierte die Ampel bei Rot, um sodann mit überhöhter Geschwindigkeit weiterzufahren. Letztlich verlor der Fahrzeugführer auf Grund der unangepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und verunfallte. Beide Personen, die sich im besagten Fahrzeug befanden, wurden dabei verletzt und mussten noch vor Ort medizinisch versorgt werden. Beide Personen wurden festgenommen, das Fahrzeug wurde sichergestellt.

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