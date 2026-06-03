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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendlicher geht Einsatzkräfte an

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt in einem Fall von Körperverletzung und Widerstand in der Altstadt.

Am Heinrich-König-Platz waren am Dienstagnachmittag, 2. Juni 2026, gegen 14.15 Uhr zwei Jugendliche aneinandergeraten. Ein 16-jähriger Gelsenkirchener hatte einen 15-jährigen Gelsenkirchener geschlagen.

Die eingetroffenen Polizeibeamten baten den 16-Jährigen, sich auszuweisen, woraufhin dieser flüchtete. In einem Hinterhof der Overwegstraße konnte der Jugendliche gestellt werden, leistete dabei aber erheblichen Widerstand. Er schlug einen Beamten und versuchte darüber hinaus, die Einsatzkräfte zu treten. Zudem bespuckte er einen Beamten und beleidigte die Einsatzkräfte durchgehend. Mit Unterstützungskräften konnte er schließlich fixiert werden.

Auch auf der Wache beleidigte der Jugendliche die vor Ort anwesenden Polizisten. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde er in Rücksprache mit einer Erziehungsberechtigten einem Familienmitglied übergeben.

Bereits am Mittag war der 16 Jahre alte Gelsenkirchener bei einer Polizeikontrolle im Rahmen eines anderen Einsatzes aufgefallen. Er war im Besitz von Tabakwaren, was ihm als Minderjährigen nicht erlaubt war. Er hatte daraufhin die Tabakwaren an die Beamten übergeben.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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