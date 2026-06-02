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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Angriff mit Steinen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung in der Altstadt bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am Dienstag, 2. Juni 2026, lief ein 33-jähriger Gelsenkirchener gegen 0.10 Uhr über die Bahnhofstraße, als er dort zwei ihm unbekannte junge Männer beobachtete, die auf Fahrrädern fuhren. Einer der beiden versuchte mit seinem Rad gegen den 33-Jährigen zu fahren. Daraufhin schlug der Gelsenkirchener dem Unbekannten ins Gesicht. Der erwiderte dies mit einem Tritt, holte sein Handy heraus und filmte den 33-Jährigen. Als der Gelsenkirchener weiterlief, folgten ihm die beiden auf ihren Fahrrädern. Auf der Arminstraße bewarfen die Tatverdächtigen ihn dann aus kurzer Distanz mit Steinen, wodurch dieser Verletzungen erlitt. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen.

Der Gelsenkirchener wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Tatverdächtigen waren beide circa 20 Jahre alt. Einer von ihnen war circa 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er hatte kurze schwarze Haare sowie einen schwarzen Ziegenbart. Zudem trug er eine schwarze Daunenjacke und eine schwarze Hose. Der andere war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hatte braune Locken und ebenfalls einen Ziegenbart. Zudem trug er helle Kleidung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zum angefertigten Video geben können. Entsprechende Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter der 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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