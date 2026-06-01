Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ersthelfer versorgen Busfahrerin nach medizinischem Notfall

Gelsenkirchen (ots)

Vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls ist eine Busfahrerin am Montagmorgen, 1. Juni 2026, mit ihrem Fahrzeug in Erle verunglückt. Die 65-jährige Gelsenkirchenerin war gegen 8 Uhr auf der Adenauerallee in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Allee unterwegs, von wo aus sie links in die Darler Heide abbiegen wollte. Stattdessen fuhr der Bus jedoch geradeaus auf eine Mittelinsel und prallte dort gegen eine Laterne sowie ein Verkehrszeichen. Mehrere unbeteiligte Ersthelfer, die den Unfall beobachtet hatten, versorgten die Schwerverletzte vor Ort bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die die Frau anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Fahrgäste befanden sich zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls nicht in dem Bus. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallumstände dauern an. Da zwischenzeitlich eine Lebensgefahr für die 65-Jährige nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei hinzugezogen. Die Adenauerallee musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Höhe der Darler Heide gesperrt werden.

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