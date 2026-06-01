Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl.

Am 1. September 2025 befand sich ein 91-jähriger Gelsenkirchener in einem Drogeriemarkt auf der Bahnhofstraße. Dort entwendete ein bislang unbekannter Mann einen Beutel mitsamt Wertgegenständen des Gelsenkircheners. Eine Überwachungskamera zeichnete den Diebstahl des einen Tatverdächtigen, der sich zusammen mit einer Frau im Laden befand, auf.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/205330

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