PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl.

Am 1. September 2025 befand sich ein 91-jähriger Gelsenkirchener in einem Drogeriemarkt auf der Bahnhofstraße. Dort entwendete ein bislang unbekannter Mann einen Beutel mitsamt Wertgegenständen des Gelsenkircheners. Eine Überwachungskamera zeichnete den Diebstahl des einen Tatverdächtigen, der sich zusammen mit einer Frau im Laden befand, auf.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/205330

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 14:03

    POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Versuchtes Tötungsdelikt - Autofahrer fährt 40-Jährigen an und verletzt ihn schwer

    Gelsenkirchen (ots) - Am Samstagmittag, 30. Mai 2026, fuhr ein 47-jähriger Belgier ohne festen Wohnsitz in Deutschland um 12.11 Uhr in seinem Auto über die Devensstraße in Horst. Nach aktuellem Ermittlungsstand beschleunigte der Mann sein Fahrzeug, verließ vorsätzlich die Fahrbahn und fuhr über einen ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 13:57

    POL-GE: Zeugensuche: Drei Verletzte bei mutmaßlichem Autorennen

    Gelsenkirchen (ots) - Wegen des Verdachts auf ein verbotenes Autorennen in Horst ermittelt die Polizei seit dem frühen Samstagmorgen, 30. Mai 2026. Gegen 0.15 Uhr meldete ein Zeuge einen Verkehrsunfall an der Schmalhorststraße, bei dem ein VW Golf gegen eine Hauswand geprallt war. Vor Ort trafen die alarmierten Beamten in Höhe der Essener Straße auf diverse ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 13:11

    POL-GE: Körperverletzung in Altstadt

    Gelsenkirchen (ots) - Nach einer wechselseitigen Körperverletzung in der Altstadt ermittelt die Kriminalpolizei. Am Freitagabend, 29. Mai 2026, gegen 21.20 Uhr, wurden Streifenwagen zu einem Restaurant in der Weberstraße alarmiert. Dort waren zuvor Besucher und Angehörige der Inhaberfamilie in Streit geraten. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung wurden mindestens vier Personen leicht verletzt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren