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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Versuchtes Tötungsdelikt - Autofahrer fährt 40-Jährigen an und verletzt ihn schwer

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagmittag, 30. Mai 2026, fuhr ein 47-jähriger Belgier ohne festen Wohnsitz in Deutschland um 12.11 Uhr in seinem Auto über die Devensstraße in Horst. Nach aktuellem Ermittlungsstand beschleunigte der Mann sein Fahrzeug, verließ vorsätzlich die Fahrbahn und fuhr über einen Grünstreifen, um einen 40-jährigen Neuenkirchener anzufahren, der sich zu Fuß auf dem Gehweg befand. Es kam zu einer Kollision, bei der der Fußgänger schwer verletzt wurde. Das Auto des Belgiers wurde unter einem Balkon eingeklemmt. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Autofahrer vor Ort fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Der 40-Jährige wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ermittlungen ergaben, dass vorangegangene Beziehungsstreitigkeiten für die Tat ursächlich sein könnten.

Gegen den Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen werden im Rahmen einer Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen geführt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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