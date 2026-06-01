Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Drei Verletzte bei mutmaßlichem Autorennen

Gelsenkirchen (ots)

Wegen des Verdachts auf ein verbotenes Autorennen in Horst ermittelt die Polizei seit dem frühen Samstagmorgen, 30. Mai 2026. Gegen 0.15 Uhr meldete ein Zeuge einen Verkehrsunfall an der Schmalhorststraße, bei dem ein VW Golf gegen eine Hauswand geprallt war. Vor Ort trafen die alarmierten Beamten in Höhe der Essener Straße auf diverse Beteiligte und Unbeteiligte sowie insgesamt drei Autos, von denen Zeugenangaben zufolge zwei in ein illegales Autorennen verwickelt gewesen sein sollen. Dabei fuhr der 22-jährige Fahrer mit seinem VW Golf gegen eine Bordsteinkante, verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Der 22-Jährige aus Kempen sowie zwei seiner Beifahrer im Alter von 24 und 27 Jahren wurden schwer verletzt und zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Ein freiwilliger Atemalkohol- und auch Drogenvortest bei dem Kempener fielen jeweils negativ aus. Der 24-jährige Fahrer aus Inzing in Österreich, der mit einem BMW an dem Rennen beteiligt gewesen sein soll, musste eine Sicherheitsleistung entrichten, da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Die Beamten leiteten sowohl gegen den 22-jährigen Kempener als auch den 24 Jahre alten BMW-Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen ein. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die die Situation oder eventuell ein vorangegangenes Rennen beobachtet haben, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 0209 365 6223 oder unter 0209 365 2160 zu melden.

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