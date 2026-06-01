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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperverletzung in Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer wechselseitigen Körperverletzung in der Altstadt ermittelt die Kriminalpolizei.

Am Freitagabend, 29. Mai 2026, gegen 21.20 Uhr, wurden Streifenwagen zu einem Restaurant in der Weberstraße alarmiert. Dort waren zuvor Besucher und Angehörige der Inhaberfamilie in Streit geraten. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung wurden mindestens vier Personen leicht verletzt.

Der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zum genauen Ablauf geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 7112 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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