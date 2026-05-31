Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brandstiftung in Gelsenkirchen-Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 31.05.2026, um 4:59 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen brennenden Pkw auf der Königsberger Straße in Gelsenkirchen. Durch die große Hitzeentwicklung wurde ein weiterer in unmittelbarer Nähe geparkter Pkw ebenfalls beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine natürliche Ursache wurde ausgeschlossen. Zudem wurde am Brandort eine teilweise geschmolzene Gießkanne festgestellt. Es ist anzunehmen, dass ein Zusammenhang mit einem Diebstahl von Benzin an der ARAL Tankstelle an der Gewerkenstraße besteht. Dort hatte um 1:25 Uhr eine männliche Person 2 Gießkannen mit Benzin gefüllt und entwendet. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Glatze, blaue Jacke, Jogginghose, weiß-schwarze Schuhe Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Täter oder zum Tathergang machen können, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder außerhalb der Dienstzeiten bei der Kriminalwache - 0209 365 8240 - zu melden.

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