Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und versuchte Gefangenenbefreiung

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 31.05.2026, um 3:00 Uhr wurde der Polizei über den Notuf ein Streit in einer Wohnung auf der Hüttenstraße in Gelsenkirchen gemeldet. Vor Ort randalierte ein 34-jähriger Besucher in der Wohnung, griff die eingesetzten Polizeibeamten körperlich an und spuckte nach ihnen. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Der 46-jährige Wohnungsinhaber versuchte die Fesselung zu verhindern und ging die Beamten dabei ebenfalls körperlich an. Beide Personen wurden in Gewahrsam genommen. Ferner wurde beiden Personen aufgrund ihrer Alkoholisierung jeweils eine Blutprobe entnommen. Den 34-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Gegen den 46-jährigen Wohnungsinhaber wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

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