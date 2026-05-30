Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tätlicher Angriff auf Polizeivollzugsbeamte in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag den 29.05.2026, gegen 22.15 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung im Schritttempo den Heinrich-König-Platz in der Altstadt. Plötzlich trat ein 59-jähriger Gelsenkirchener an den Streifenwagen heran und trat gegen diesen. Als die Polizeibeamten ausstiegen und die Identität des Gelsenkircheners feststellen wollten, rannte dieser zunächst weg, um kurze Zeit später, mit einer Bierflasche in der Hand, drohend auf die Polizeibeamten zuzugehen. Der Beschuldigte wurde mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und dort mit "Handschellen" fixiert. Bei der Verbringung zum Streifenwagen trat der alkoholisierte Beschuldigte mehrfach gegen die Beine der Polizeibeamten. Weiterhin beleidigte er diese fortlaufend. Er wurde letztlich dem Polizeigewahrsam zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren. Die eingesetzten Polizeibeamten verblieben unverletzt. Der Streifenwagen wurde durch den Tritt nicht beschädigt.

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