PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tätlicher Angriff auf Polizeivollzugsbeamte in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag den 29.05.2026, gegen 22.15 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung im Schritttempo den Heinrich-König-Platz in der Altstadt. Plötzlich trat ein 59-jähriger Gelsenkirchener an den Streifenwagen heran und trat gegen diesen. Als die Polizeibeamten ausstiegen und die Identität des Gelsenkircheners feststellen wollten, rannte dieser zunächst weg, um kurze Zeit später, mit einer Bierflasche in der Hand, drohend auf die Polizeibeamten zuzugehen. Der Beschuldigte wurde mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und dort mit "Handschellen" fixiert. Bei der Verbringung zum Streifenwagen trat der alkoholisierte Beschuldigte mehrfach gegen die Beine der Polizeibeamten. Weiterhin beleidigte er diese fortlaufend. Er wurde letztlich dem Polizeigewahrsam zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren. Die eingesetzten Polizeibeamten verblieben unverletzt. Der Streifenwagen wurde durch den Tritt nicht beschädigt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
EPHK Nowak
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 30.05.2026 – 00:26

    POL-GE: Einsatz mit Klimaaktivisten beendet

    Gelsenkirchen (ots) - Mit einem Großaufgebot war die Polizei Gelsenkirchen am Freitag, 29. Mai 2026, rund um ein Kraftwerk im Stadtteil Scholven im Einsatz, nachdem Klimaaktivisten sich unrechtmäßig Zugang zu dem Gelände verschafft hatten. Hierzu berichtete die Polizei bereits: 1. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6284703 / 2. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6284809 Abschließend zieht die ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 14:55

    POL-GE: Aktivisten dringen auf Kraftwerksgelände in Gelsenkirchen ein

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem etwa 200 Personen unrechtmäßig auf ein Kraftwerksgelände im Stadtteil Scholven eingedrungen sind, ist die Polizei Gelsenkirchen seit etwa 10.35 Uhr am Freitag, 29. Mai 2026, rund um die Glückaufstraße im Einsatz. Die Aktion steht offenbar in Verbindung mit dem Aktionstag im Umfeld des Klimacamps in Hamm. Hierzu berichtete die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren