Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aktivisten dringen auf Kraftwerksgelände in Gelsenkirchen ein

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem etwa 200 Personen unrechtmäßig auf ein Kraftwerksgelände im Stadtteil Scholven eingedrungen sind, ist die Polizei Gelsenkirchen seit etwa 10.35 Uhr am Freitag, 29. Mai 2026, rund um die Glückaufstraße im Einsatz.

Die Aktion steht offenbar in Verbindung mit dem Aktionstag im Umfeld des Klimacamps in Hamm. Hierzu berichtete die Polizei Dortmund bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6284335

Die Polizei Gelsenkirchen gewährleistet mit starken Kräften die Sicherheit von Beteiligten und Unbeteiligten vor Ort. Dies gilt insbesondere für Objekte der kritischen Infrastruktur wie das Kraftwerk Scholven und die von ihnen ausgehenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit.

Da es sich um eine nicht angemeldete Versammlung und ein unbefugtes Eindringen handelt, wird derzeit geprüft, welche Verstöße und Straftaten vorliegen.

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