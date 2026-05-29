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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Passant greift couragiert in Streit ein und wird verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Verletzten in der Altstadt sind Polizeibeamte am Donnerstag, 28. Mai 2026, gerufen worden. Gegen 23.35 Uhr stritt sich ein 25-jähriger Gelsenkirchener mit einer bislang unbekannten Frau vor einem Geschäft an der Husemannstraße in Höhe der Dickampstraße. In diese Situation griff ein 57 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen ein, nachdem ihn die Frau um Hilfe gebeten hatte. Sogleich sei der 25-Jährige daraufhin auf ihn losgegangen und habe ihm mit Fäusten und Fußtritten malträtiert, wodurch der Mann verletzt wurde. In diese Situation wiederum mischten sich schließlich zwei weitere unbeteiligte Zeugen ein, die die beiden Männer trennten und den Angreifer bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhielten. Vor Ort wollte sich der 25-Jährige nicht beruhigen und lehnte auch einen freiwilligen Atemalkoholtest ab. Da er aber unter Alkoholeinfluss zu stehen schien, nahmen die Beamten den 25-Jährigen daraufhin zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam. Der leichtverletzte 57-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 25-jährigen Gelsenkirchener wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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