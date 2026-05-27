Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mit Roller gestürzt - Zeugen und Beteiligte nach Verkehrsunfall gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Überholmanöver eines entgegenkommenden Autos ist ein Rollerfahrer am Dienstag, 26. Mai 2026, in Bulmke-Hüllen verletzt worden. Der 60-Jährige aus Gelsenkirchen bog gegen 18.15 Uhr mit seinem Roller von der Hohenzollernstraße auf die Plutostraße in Fahrtrichtung Hüller Straße ab. In Höhe einer Kleingartenanlage kamen ihm zwei Fahrzeuge entgegen. Als das hintere Fahrzeug, ein anthrazitfarbener Mercedes, den vor ihm fahrenden Wagen überholte und dafür auf die Fahrspur des Gelsenkircheners fuhr, musste der Rollerfahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte der 60-Jährige und verletzte sich leicht. Die Fahrerin oder der Fahrer des Mercedes entfernte sich von der Unfallstelle. Es soll sich um einen Mercedes CLA in der Farbe Anthrazit mit Gelsenkirchener Städtekennung und vierstelligem Zahlenkennzeichen gehandelt haben. Der Verletzte suchte später eine Polizeiwache auf, um Anzeige zu erstatten.

Die Polizei bittet nun die unbekannte Autofahrerin oder den unbekannten Autofahrer des Mercedes, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Gesucht werden außerdem Zeugen, die Angaben zu der oder dem Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6223 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

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