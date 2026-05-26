POL-GE: Vermisster 64jähriger ist wohlbehalten wieder da

Gelsenkirchen (ots) - Ein Polizeieinsatz war am Samstagabend, 23. Mai 2026, die Folge eines räuberischen Diebstahls und einer Körperverletzung in einem Supermarkt an der Grothusstraße in Schalke. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 20.55 Uhr, wie eine 38-jährige Frau, die sich mit ihren 14 und 18 Jahre alten Töchtern in dem Geschäft aufhielt, Waren in ihre Tasche steckte. Anschließend verließ das Trio den ...

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