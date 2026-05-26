POL-GE: Vermisster 64jähriger ist wohlbehalten wieder da
Gelsenkirchen (ots)
Der seit dem 23.05.2026 vermisste 64jährige Gelsenkirchener mit türkischer Abstammung aus Gelsenkirchen Bulmke-Hüllen ist wohlbehalten angetroffen worden. Die Angehörigen sind informiert und kümmern sich um ihn. Die Fahndungsmaßnahmen wurden alle zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für ihre Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.
Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:
Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Merchel, PHKin
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell