Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl endet mit zwei Strafverfahren

Gelsenkirchen (ots)

Ein Polizeieinsatz war am Samstagabend, 23. Mai 2026, die Folge eines räuberischen Diebstahls und einer Körperverletzung in einem Supermarkt an der Grothusstraße in Schalke. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 20.55 Uhr, wie eine 38-jährige Frau, die sich mit ihren 14 und 18 Jahre alten Töchtern in dem Geschäft aufhielt, Waren in ihre Tasche steckte. Anschließend verließ das Trio den Supermarkt, ohne die eingesteckten Artikel zu bezahlen. Als die drei Gelsenkirchenerinnen daraufhin von dem 48-jährigen Detektiv angesprochen wurden, endete die Situation in einer körperlichen Auseinandersetzung, an der laut Zeugenangaben sowohl die 38-Jährige und ihre beiden Töchter als auch der Ladendetektiv beteiligt waren. Die Polizei stellte im Anschluss die entwendeten Gegenstände sicher und leitete ein Strafverfahren gegen die zwei Frauen und das Mädchen sowie ein Verfahren gegen den 48 Jahre alten Ladendetektiv ein.

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