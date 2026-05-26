PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger nach Einbruch gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen war am frühen Montagabend, 25. Mai 2026, an einer Schule auf der Bochumer Straße in Ückendorf im Einsatz, nachdem dort durch einen Einbruch ein Alarm ausgelöst worden war.

Die Beamten fuhren gegen 18 Uhr mit mehreren Streifenwagen zum Schulgebäude und stellten am Haupteingang aufgebrochene Eingangstüren fest. Bei der Begehung des Gebäudes konnten durch eine Polizistin mehrere Personen angetroffen werden. Als diese durch die Beamtin angesprochen wurden, flüchteten sie aus dem Gebäude und rannten in Richtung Virchowstraße. Bei der Nacheile konnte ein 17-Jähriger aus Gelsenkirchen zu Boden gebracht und fixiert werden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen der weiteren Tatverdächtigen. Im Schulgebäude stellten die Beamten beschädigte Türen fest. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 09:34

    POL-GE: Zwei Jugendliche mit entwendetem PKW unterwegs

    Gelsenkirchen (ots) - Mit einem gestohlenen PKW waren in der Nacht zum 25.05.26 zwei 16jährige unterwegs, die zumindest zwei Verkehrsunfälle verursachten. Bereits am gestrigen Abend touchierte der Wagen das Fahrzeug einer Zeugin, entfernte sich jedoch von der Unfallstelle. In der Nacht fiel der PKW dann einer Streifenwagenbesatzung auf, die diesen kontrollieren wollten. Die Anhaltezeichen wurde jedoch missachtet und das ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 07:32

    POL-GE: Zwei Männer schlagen auf Passanten ein

    Gelsenkirchen (ots) - Am 24.05. kam es gegen 10:20 Uhr in der Wilhelminenstraße zu einer Körperverletzung, bei der zwei männliche Personen offenbar grundlos auf einen an der Straße sitzenden Mann einschlugen, der hierbei blutende Wunden davontrug. Die beiden Tatverdächtigen werden als deutsch, beide um die 190 cm groß, einer dick mit Glatze und einer dünn mit hellbraunen, kurzen Haaren beschrieben. Hinweise auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren