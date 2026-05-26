Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger nach Einbruch gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen war am frühen Montagabend, 25. Mai 2026, an einer Schule auf der Bochumer Straße in Ückendorf im Einsatz, nachdem dort durch einen Einbruch ein Alarm ausgelöst worden war.

Die Beamten fuhren gegen 18 Uhr mit mehreren Streifenwagen zum Schulgebäude und stellten am Haupteingang aufgebrochene Eingangstüren fest. Bei der Begehung des Gebäudes konnten durch eine Polizistin mehrere Personen angetroffen werden. Als diese durch die Beamtin angesprochen wurden, flüchteten sie aus dem Gebäude und rannten in Richtung Virchowstraße. Bei der Nacheile konnte ein 17-Jähriger aus Gelsenkirchen zu Boden gebracht und fixiert werden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen der weiteren Tatverdächtigen. Im Schulgebäude stellten die Beamten beschädigte Türen fest. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell