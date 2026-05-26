Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster männlicher Person- Polizei bittet um Hinweise

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Gelsenkirchen (ots)

Seit den Abendstunden des 23.05.2026 wird ein 64jähriger Gelsenkirchener mit türkischer Abstammung aus dem Stadtteil Bulmke-Hüllen vermisst.

Umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem durch den Einsatz eines Mantrailer-Hundes, verliefen bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,69m groß, normale Statur, weißes schütteres Haar mit Glatze am Haupthaar, ungepflegtes Erscheinungsbild

Der Vermisste ist auf dem geistigen Niveau eines Kindes und kaum dazu in der Lage zu kommunizieren.

Die Polizei fahndet nun auch mit einem Foto nach dem Vermissten. Personen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Kriminalwache Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209-365-8240 oder unter 0209-365-2160 ( Leitstelle ) zu melden.

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