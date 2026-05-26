PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster männlicher Person- Polizei bittet um Hinweise

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster männlicher Person- Polizei bittet um Hinweise
  • Bild-Infos
  • Download

Gelsenkirchen (ots)

Seit den Abendstunden des 23.05.2026 wird ein 64jähriger Gelsenkirchener mit türkischer Abstammung aus dem Stadtteil Bulmke-Hüllen vermisst.

Umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem durch den Einsatz eines Mantrailer-Hundes, verliefen bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,69m groß, normale Statur, weißes schütteres Haar mit Glatze am Haupthaar, ungepflegtes Erscheinungsbild

Der Vermisste ist auf dem geistigen Niveau eines Kindes und kaum dazu in der Lage zu kommunizieren.

Die Polizei fahndet nun auch mit einem Foto nach dem Vermissten. Personen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Kriminalwache Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209-365-8240 oder unter 0209-365-2160 ( Leitstelle ) zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Espa, PHKín
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 09:34

    POL-GE: Zwei Jugendliche mit entwendetem PKW unterwegs

    Gelsenkirchen (ots) - Mit einem gestohlenen PKW waren in der Nacht zum 25.05.26 zwei 16jährige unterwegs, die zumindest zwei Verkehrsunfälle verursachten. Bereits am gestrigen Abend touchierte der Wagen das Fahrzeug einer Zeugin, entfernte sich jedoch von der Unfallstelle. In der Nacht fiel der PKW dann einer Streifenwagenbesatzung auf, die diesen kontrollieren wollten. Die Anhaltezeichen wurde jedoch missachtet und das ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 07:32

    POL-GE: Zwei Männer schlagen auf Passanten ein

    Gelsenkirchen (ots) - Am 24.05. kam es gegen 10:20 Uhr in der Wilhelminenstraße zu einer Körperverletzung, bei der zwei männliche Personen offenbar grundlos auf einen an der Straße sitzenden Mann einschlugen, der hierbei blutende Wunden davontrug. Die beiden Tatverdächtigen werden als deutsch, beide um die 190 cm groß, einer dick mit Glatze und einer dünn mit hellbraunen, kurzen Haaren beschrieben. Hinweise auf die ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 07:06

    POL-GE: Raub im Kinderheim

    Gelsenkirchen (ots) - Am 23.05.2026 gegen 21:45 Uhr kam es in einem Kinderheim auf der Klosterstraße in Gelsenkirchen Altstadt zu einem Raubdelikt. Die Geschädigte und die Tatverdächtigen sind alle aus dem gleichen Kinderheim. Die minderjährige Geschädigte wurde von einer der drei Tatverdächtigen festgehalten und von zwei Tatverdächtigen ins Gesicht und in den Bauch geschlagen, an der Haaren gezogen und beleidigt. Anschließend wurde der Geschädigten das Handy von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren