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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Jugendliche mit entwendetem PKW unterwegs

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem gestohlenen PKW waren in der Nacht zum 25.05.26 zwei 16jährige unterwegs, die zumindest zwei Verkehrsunfälle verursachten. Bereits am gestrigen Abend touchierte der Wagen das Fahrzeug einer Zeugin, entfernte sich jedoch von der Unfallstelle. In der Nacht fiel der PKW dann einer Streifenwagenbesatzung auf, die diesen kontrollieren wollten. Die Anhaltezeichen wurde jedoch missachtet und das Fahrzeug wurde über mehrere Straßenzüge verfolgt, wobei der Fahrer letztlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in eine Häuserwand fuhr. Der Fahrer konnte noch vor Ort festgenommen werden, der Beifahrer wurde nach kurzer Flucht gestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Leitstelle
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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