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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Unfallfahrt

Gelsenkirchen (ots)

Die Fahrt eines 34-jährigen Gelsenkircheners endete am Donnerstagnachmittag, 21. Mai 2026, mit einem Unfall, der Entnahme von Blutproben und einem vollstreckten Haftbefehl.

Der Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Auto auf der Leipziger Straße in Schalke unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Auto verlor und in das geparkte Fahrzeug einer 37-jährigen Gelsenkirchenerin fuhr. Durch den Aufprall wurden vier weitere geparkte Autos ineinandergeschoben und beschädigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Weiterhin ergab eine Überprüfung der Personalien, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Als dem 34-Jährigen die bevorstehende Festnahme eröffnet wurde, versuchte der Mann zu flüchten, konnte nach fußläufiger Verfolgung jedoch eingeholt und festgenommen werden. Die Beamten drohten dabei den Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) an. Auf der Polizeiwache wurden dem Gelsenkirchener von einem Arzt mehrere Blutproben entnommen. Da der Mann die im Haftbefehl geforderte Summe nicht bezahlen konnte, wurde er im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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