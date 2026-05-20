Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach schwerem Raub in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt im Fall eines schweren Raubes in der Altstadt und bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Ein 76 Jahre alter Gelsenkirchener hob am Dienstag, 19. Mai 2026, eine größere Summe Bargeld an einer Bank auf dem Neumarkt in der Altstadt ab und verstaute dieses in einer Herrenhandtasche. Anschließend kaufte der Mann in einer Apotheke auf der Robert-Koch-Straße ein und legte Ware und seine Handtasche in einen Stoffbeutel. Beim Verlassen des Ladenlokals gegen 12.15 Uhr wurde er durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen angerempelt, welcher ihm daraufhin den Stoffbeutel aus der Hand riss. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Gabelsberger Straße. Als ihm der 76-Jährige folgen wollte, stellten sich ihm drei Frauen in den Weg. Zeugenangaben zufolge waren die Frauen sehr elegant gekleidet und hatten ein asiatisches Erscheinungsbild. Daraufhin verlor der Mann den Tatverdächtigen aus den Augen.

Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Unbekannte gemeinsam mit den drei Frauen an der Gabelsberger Straße in einen grauen Toyota Yaris mit belgischen Kennzeichen stieg und in Richtung Luitpoldstraße davonfuhr. Der auffallend kleine Mann war etwa 35 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur, schwarze Haare und hatte ebenfalls ein asiatisches Erscheinungsbild. Er war sportlich gekleidet und trug eine rote Jacke sowie Turnschuhe und eine schwarze Sportleggings unter einer kurzen Hose.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Tatverdächtigen. Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt und den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8120 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

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