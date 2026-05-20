Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 19. Mai 2026, kam es in Erle zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Kradfahrer.

Die 66-jährige Gelsenkirchenerin fuhr gegen 19.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Breite Straße und bog links in die Cranger Straße ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 26-jähriger Mann aus Herne auf seinem Motorrad auf der Cranger Straße in Richtung Emil-Zimmermann-Allee. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge in Folge derer sich der 26-Jährige schwer verletzte. Er wurde zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Cranger Straße in Höhe der Breite Straße gesperrt und der Straßenbahnverkehr herausgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell