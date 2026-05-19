Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfassungsfeindliche Kennzeichen an Schule gesprayt - Zeugenaufruf

Gelsenkirchen (ots)

Beamte der Polizei Gelsenkirchen fuhren am Montagvormittag, 18. Mai 2026 zur Hauptschule auf der Schwalbenstraße in Beckhausen. Anlass des Einsatzes waren an die Gebäudefassade gesprayte Hakenkreuze. Die Straftat muss sich nach Angabe einer Zeugin im Zeitraum zwischen Freitag, 15. Mai 2026, 13.15 Uhr und dem darauffolgenden Montag, 18. Mai 2026, 10 Uhr ereignet haben. Die Polizeibeamten nahmen den Tatort auf und machten die Schmierereien im Anschluss unkenntlich. Zeugen die Hinweise zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch im zuständigen Kriminalkommissariat unter 0209 365 8512 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei Graffiti zum einen um eine Straftat handelt und zum anderen Hakenkreuze zu den verfassungsfeindlichen und damit verbotenen Zeichen gehören. Die dahinterstehende Wirkung ist bei Weitem kein Streich, sondern eine ernstzunehmende Straftat, die durch die Polizei konsequent verfolgt wird.

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