Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer nach schwerem Unfall an der Stadtgrenze im Krankenhaus

Gelsenkirchen (ots)

Auf dem Scheideweg an der Stadtgrenze zwischen Gelsenkirchen-Scholven und Gladbeck kam es am Freitag, 15. Mai 2026, zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer. Ein 30 Jahre alter Mann aus Gladbeck war gegen 17.40 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Gelsenkirchen unterwegs und beabsichtigte nach links in die Heidestraße zu fahren. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 66-jährigen Gelsenkirchenerin. Der Radfahrer, der nach aktuellem Ermittlungsstand ohne Fahrradhelm unterwegs war, erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Obwohl es keine gesetzliche Pflicht zum Tragen eines Fahrradhelmes gibt, appelliert die Polizei: Investieren Sie in Ihre Sicherheit und tragen Sie beim Fahrradfahren immer einen Helm! Dieser kann helfen, schwerste Kopfverletzungen zu vermeiden.

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