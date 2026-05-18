Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Verletzte durch Reizgas - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen war am Sonntag, 17. Mai 2026, gegen 21.10 Uhr aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der auch Reizgas eingesetzt wurde, am Busbahnhof in Buer im Einsatz. Kurz zuvor kam es in der Straßenbahnlinie 302 zu einem verbalen Streit zwischen einer Frau und einem Mann. Dieser Streit verlagerte sich dann an die Haltestelle, als die Straßenbahn zum Stehen kam. Zwei weitere Männer versuchten den Streit zu schlichten und mischten sich ein. Die bislang unbekannte Frau besprühte die drei Männer im Alter zwischen 22 und 53 Jahren mit Reizgas und flüchtete dann in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtige hatte braune Haare, war etwa 1,60 Meter groß und war mit einem hellen Pullover bekleidet. In ihrem Beisein soll sich ein Mann mit blonden Haaren, etwa 1,85 Meter Körpergröße und bekleidet mit einem Brasilien-Fußballtrikot befunden haben.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet um Hinweise zu dem Sachverhalt und den beteiligten Personen. Informationen werden vom zuständigen Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7112 oder der Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegengenommen.

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