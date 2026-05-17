POL-GE: Brand in einer kommunalen Flüchtlingsunterkunft
Gelsenkirchen (ots)
Mitarbeiter einer kommunalen Flüchtlingsunterkunft am Hördeweg in Gelsenkirchen-Rotthausen, meldeten einen Brand in einer Wohnung der dortigen Einrichtung. Die Feuerwehr konnte mehrere Personen, Bewohner und Sicherheitspersonal, unverletzt aus dem Gebäude retten und das Feuer löschen. Eine Matratze war offenbar durch eine Zigarette in Brand geraten, mit der der 39-jährige Bewohner bosnisch/herzegowinischer Herkunft offenbar eingeschlafen war. Der 39-jährige wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Die Matratze wurde komplett zerstört, am Gebäude entstand leichter Sachschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.
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