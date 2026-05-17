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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand in einer kommunalen Flüchtlingsunterkunft

Gelsenkirchen (ots)

Mitarbeiter einer kommunalen Flüchtlingsunterkunft am Hördeweg in Gelsenkirchen-Rotthausen, meldeten einen Brand in einer Wohnung der dortigen Einrichtung. Die Feuerwehr konnte mehrere Personen, Bewohner und Sicherheitspersonal, unverletzt aus dem Gebäude retten und das Feuer löschen. Eine Matratze war offenbar durch eine Zigarette in Brand geraten, mit der der 39-jährige Bewohner bosnisch/herzegowinischer Herkunft offenbar eingeschlafen war. Der 39-jährige wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Die Matratze wurde komplett zerstört, am Gebäude entstand leichter Sachschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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