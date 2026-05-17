Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfolgungsfahrt endet im Graben

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagabend, 16.05.2026, gegen 22:10 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung, einen PKW Seat mit Recklinghäuser Kennzeichen auf der Vinckestraße in Buer anzuhalten und zu kontrollieren, da die Kennzeichen als gestohlen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Die durch die Beamten gegebenen Anhaltesignale ignorierte der 49jährige Gelsenkirchener mit deutscher Nationalität und fuhr auf die Autobahn 52 Richtung Marl auf. Auch nach Einschalten von Blaulicht und Martinshorn stoppte der Fahrzeugführer nicht, sondern flüchtete, teilweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über Gelsenkirchener und Marler Straßen. Das Fahrzeug des Flüchtenden wurde kurzzeitig mit einem Streifenwagen blockiert, der Flüchtende rammte aber den Wagen der Polizei und setzte die Flucht fort. Trotz Unterstützung der Polizei aus Recklinghausen dauerte die Verfolgungsfahrt fast eine halbe Stunde. Dem glücklichen Zufall war es zu verdanken, dass im Verlauf keine Unbeteiligten gefährdet wurden oder zu Schaden kamen. Letztendlich verunfallte der Seat auf dem Stadtgebiet Marl. Der 49jährige Deutsche konnte nach kurzer fußläufiger Flucht gestellt und ohne Widerstand gefesselt werden. Im Fahrzeug befand sich zudem ein 22jähriger Deutscher aus Gelsenkirchen. Beide Personen blieben unverletzt. Das Fahrzeug des 49jährigen war nicht zugelassen, die Kennzeichen gestohlen. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und befand sich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bzw. Medikamenten und Alkohol. Dem Tatverdächtigen wurden auf der Polizeiwache Blutproben entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Beide Personen wurden im Anschluss der Maßnahmen entlassen. Der Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren. Der Streifenwagen wurde bei der Kollision leicht beschädigt, alle Beamten blieben unverletzt.

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