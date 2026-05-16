Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisierter Mann spuckt Polizeibeamte an

Gelsenkirchen (ots)

Am Abend des 15.05.26 wurde die Polizei gerufen, weil eine männliche Person offensichtlich derart alkoholisiert war, dass sie mehrfach unkontrolliert auf die Straße lief und hierbei stark schwankte. Zudem sollte der Mann sich anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber aggressiv gezeigt haben. Schließlich wurden auch die Einsatzkräfte von ihm massiv beleidigt. Da zu befürchten war, dass der Mann weiterhin, auch gegenüber Unbeteiligten, aggressiv auftritt, sollte er in Gewahrsam genommen werden und es wurden ihm Handfesseln angelegt. Im Streifenwagen setzte der Mann seine Beleidigungen gegen die Beamten dann fort, trat um sich und spuckte einen Beamten an. Am heutigen Morgen wird der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt.

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