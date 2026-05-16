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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 15jähriger führt PKW mit entwendeten Kennzeichen

Gelsenkirchen (ots)

Am 15.05.26 sollte ein PKW mit drei Insassen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt in gemäßigtem Tempo fort. Hierbei befuhr er auch den Bulmker Park und diverse Fußwege, so dass schließlich kurzzeitig der Sichtkontakt verloren ging und der PKW ohne Insassen aufgefunden wurde. Bei der Absuche des umliegenden Geländes konnte der vermeintliche Fahrer angetroffen werden. Offenbar erwarb er den PKW über ebay und brachte entwendete Kennzeichen an, um diesen zu fahren. Da er zudem angab Cannabis konsumiert zu haben, wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Junge wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
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Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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