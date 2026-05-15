Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei ermittelt nach Bränden in den Stadtteilen Feldmark und Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Brandgeschehen in Mehrfamilienhäusern in der Feldmark und der Altstadt beschäftigen die Brandermittler der Polizei Gelsenkirchen seit Donnerstag, 14. Mai 2026.

Gegen 20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Katernberger Straße im Stadtteil Feldmark alarmiert. Aufgrund einer bislang unbekannten Ursache kam es in der Erdgeschosswohnung des Hauses zu einem Schwelbrand. Da das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses dadurch stark verraucht war, mussten die Bewohner aus dem ersten Obergeschoss mittels einer Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden. Sie konnten nach medizinischer Überprüfung vor Ort verbleiben.

Wenige Stunden später, gegen 0.20 Uhr am Freitag, 15. Mai 2026, löschte die Feuerwehr ein in Brand geratenes Möbelstück im Hausflur eines Mehrfamilienhauses auf der Ruhrstraße. Auch hier mussten Bewohner über eine Drehleiter aus dem Hausflur gerettet werden und konnten anschließend vor Ort verbleiben.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen berichtete ebenfalls über die Einsätze: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6275153

In beiden Fällen hat das zuständige Fachkommissariat der Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen zu den Brandursachen übernommen. Zeugen die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen an den Örtlichkeiten gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache unter der Telefonnummer 0209 365 8240 zu melden.

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