Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sachbeschädigung an einer Außengastronomie/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat Ermittlungen nach einer Verkehrsunfallflucht an der Ahstraße in der Altstadt aufgenommen.

Beamte wurden am Mittwochabend, 13. Mai 2026, von einem Zeugen alarmiert. Der 66-Jährige gab an, gegen 20.40 Uhr in dem bereits geschlossenen Lokal aufgeräumt zu haben, als er laute Geräusche wahrnahm. Als er nach draußen ging, sah er einen unbekannten, offenbar alkoholisierten Mann am Boden liegen. Daneben lag ein Fahrrad, mit dem er offensichtlich zuvor in den Außenbereich des Lokals gefahren war und dabei einen Schaden verursacht hatte. Der Tatverdächtige wollte weder Hilfe des Zeugen annehmen noch auf die Polizei warten. Stattdessen floh er in Richtung Stadtgarten. Dabei schubste er den Zeugen zur Seite.

Die Beamten nahmen den Schaden auf und stellten das Fahrrad sowie eine Bierdose sicher. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 20 bis 28 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Der Mann hatte zur Tatzeit einen Bart und kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit blauen Jeans und einer Kapuzenjacke. Hinweise bitte telefonisch unter 0209 365 6200 oder 0209 365 2160.

Schon in den vergangenen Tagen war die Polizei zweimal durch den Besitzer des Lokals zur Hilfe gerufen worden.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ist regelmäßig auf dem Heinrich-König-Platz und in den angrenzenden Straßen der Altstadt im Einsatz.

Bürgerinnen und Bürger sowie Anlieger und Geschäftsinhaber werden gebeten, wie auch sonst bei verdächtigen Beobachtungen den Notruf 110 zu wählen. Nur so ist eine schnelle Strafverfolgung möglich.

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