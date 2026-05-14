PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sprengung eines Zigarettenautomaten

Gelsenkirchen (ots)

Am 14.05.2026 gegen 02:45 Uhr wurde eine Anwohnerin auf der Straße im Emscherbruch in Gelsenkirchen durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Bei der Nachschau stellte sie fest, dass ein Zigarettenautomat im Kreuzungsbereich Ewaldstraße/ Im Emscherbruch offenbar aufgesprengt wurde, woraufhin sie die Polizei verständigte. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass der Geldautomat stark beschädigt und geleert war. Ein Teil der Zigarettenpackungen lagen noch im Bereich um den vor dem Automaten verteilt, der oder die Täter hatten sich bereits in unbekannte Richtung entfernt. Eine Fahndung verlief negativ. Aufgrund der Beschädigungen ist aktuell davon auszugehen, dass der Automat mittels eines unbekannten Sprengmittels,. evtl. unter Verwendung einem sogenannten "Polenböllers" geöffnet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Schöpper, PHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 14.05.2026 – 12:13

    POL-GE: Festnahme nach Einbruch in Tierklinik

    Gelsenkirchen (ots) - Am 13.05.2026 gegen 05:50 Uhr bemerkte eine Reinigungskraft zwei Einbrecher in einer Tierklinik auf der Lockhofstraße in Gelsenkirchen und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die beiden Personen u.a. auf das angrenzende Gelände eines Autohauses. Es wurde ein Polizeihubschrauber zur Absuche hinzugezogen und anschließend das Gelände durchsucht. Hierbei konnte ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 14:42

    POL-GE: Polizei stellt tatverdächtigen Räuber

    Gelsenkirchen (ots) - An einem Tatort an der Ahstraße in der Altstadt wurden Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagabend, 12. Mai 2026, gegen 19.30 Uhr von zwei 13-Jährigen aus Gelsenkirchen erwartet. Beide gaben an, kurz vor Eintreffen der Beamten körperlich angegangen und ausgeraubt worden zu sein. Einer der beiden Gelsenkirchener berichtete, dass er im Treppenhaus des Parkhauses auf der Ahstraße auf einen ihm ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 11:12

    POL-GE: Fahrradstaffel verstärkt im Stadtgebiet unterwegs

    Gelsenkirchen (ots) - Die Fahrradstaffel der Polizei Gelsenkirchen hat am Montag, 11. Mai 2026, verstärkte Präsenz im Stadtgebiet gezeigt. Schwerpunkte waren dabei der Innenstadtbereich und verkehrsberuhigte Bereiche sowie Parkverstöße zum Nachteil von Fahrradfahrern. Im Bereich der Hüssenerstraße wurden zum Beispiel im verkehrsberuhigten Bereich Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die erlaubte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren