Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sprengung eines Zigarettenautomaten

Gelsenkirchen (ots)

Am 14.05.2026 gegen 02:45 Uhr wurde eine Anwohnerin auf der Straße im Emscherbruch in Gelsenkirchen durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Bei der Nachschau stellte sie fest, dass ein Zigarettenautomat im Kreuzungsbereich Ewaldstraße/ Im Emscherbruch offenbar aufgesprengt wurde, woraufhin sie die Polizei verständigte. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass der Geldautomat stark beschädigt und geleert war. Ein Teil der Zigarettenpackungen lagen noch im Bereich um den vor dem Automaten verteilt, der oder die Täter hatten sich bereits in unbekannte Richtung entfernt. Eine Fahndung verlief negativ. Aufgrund der Beschädigungen ist aktuell davon auszugehen, dass der Automat mittels eines unbekannten Sprengmittels,. evtl. unter Verwendung einem sogenannten "Polenböllers" geöffnet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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