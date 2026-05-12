Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrradstaffel verstärkt im Stadtgebiet unterwegs

Gelsenkirchen (ots)

Die Fahrradstaffel der Polizei Gelsenkirchen hat am Montag, 11. Mai 2026, verstärkte Präsenz im Stadtgebiet gezeigt.

Schwerpunkte waren dabei der Innenstadtbereich und verkehrsberuhigte Bereiche sowie Parkverstöße zum Nachteil von Fahrradfahrern. Im Bereich der Hüssenerstraße wurden zum Beispiel im verkehrsberuhigten Bereich Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die erlaubte Schrittgeschwindigkeit wurde hier mehrmals überschritten. Die Verstöße wurden mit Verwarngeldern geahndet. Vor Ort bekamen die Beamten viel Zuspruch von den Anwohnern. Diese berichteten über viele rasende Fahrzeuge im Bereich der Hüssenerstraße und der Carl-Mosterts-Straße sowie der Herner Straße und bedankten sich bei den Beamtinnen und Beamten.

Auch im Innenstadtbereich, insbesondere an der Hauptstraße, erfuhren die Beamten viel Zuspruch bei der Ahndung von Verstößen durch Fahrradfahrer und E-Scooter-Fahrer, welche oft mit hoher Geschwindigkeit durch den Bereich der Fußgängerzone fahren. Ein E-Scooterfahrer im Bereich der Hauptstraße führte einen nicht versicherten E-Scooter. Gegen den Jugendlichen sowie die Fahrzeughalterin des E-Scooters wurden Strafanzeigen gefertigt.

Im Bereich der Weberstraße konnten mehrere Fahrzeugführer und Insassen festgestellt werden, die keinen Sicherheitsgurt trugen. Darüber hinaus waren auch einige Kinder nicht richtig gesichert. Diese Verstöße wurden ebenfalls geahndet.

Eine Fahrzeugführerin wurde aufgrund eines Handyverstoßes angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das von der Fahrzeugführerin genutzte Fahrzeug nicht versichert war. Die Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde sichergestellt und die Kennzeichen des Fahrzeugs entstempelt. Weiterhin wurden zwei Strafanzeigen gefertigt.

Insgesamt fertigten die Beamten unter anderem vier Strafanzeigen, außerdem wurden fünf Gurtverstöße und vier Parkverstöße geahndet, bei vier Fahrzeugen war darüber hinaus der Termin zur Hauptuntersuchung überschritten. Auch die Handynutzung am Steuer bzw. auf dem Fahrrad wurde geahndet. Ebenso wie das Fahren von Fahrrädern in der Fußgängerzone.

Die Fahrradstaffel war in der Zeit von 10 bis 15.30 Uhr verstärkt im Stadtgebiet unterwegs.

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