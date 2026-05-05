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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen/Tatverdächtiger im Fall eines versuchten Tötungsdeliktes festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Weitere Ermittlungen nach dem Verkehrsunfall am Montagmorgen, 4. Mai 2026, auf der Overwegstraße in Gelsenkirchen (Siehe unsere Pressemitteilung https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/strasse-nach-verkehrsunfaellen-gesperrt ) haben ergeben, dass es sich bei dem mutmaßlichen Verursacher der Unfälle um den Beschuldigten in einem versuchten Tötungsdelikt vom 21. Juli 2025 handelt. Hier hatten Polizei und Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung initiiert. Diese wird hiermit zurückgenommen. Medien, die das Bild veröffentlicht hatten, werden gebeten, es nicht mehr zu verbreiten. Die Ermittlungen gegen den Mann, der nach seiner Identifizierung festgenommen worden ist, dauern in beiden Fällen an. Details zum Delikt im Jahr 2025 finden Sie hier: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/mann-durch-den-einsatz-von-schusswaffe-schwer-verletzt

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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