POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtige identifiziert
Gelsenkirchen (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Gelsenkirchen "Zeugen gesucht: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6265432), vom Mittwoch, 29. April 2026, 13:54 Uhr, wird hiermit zurückgenommen.
Die Tatverdächtige konnte identifiziert werden. Es handelt sich um eine 49-Jährige, die ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist.
Alle Medien, die die Fahndung veröffentlich haben, werden gebeten, die entsprechenden Bilder zu löschen.
Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:
Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
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