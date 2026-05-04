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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtige identifiziert

Gelsenkirchen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Gelsenkirchen "Zeugen gesucht: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6265432), vom Mittwoch, 29. April 2026, 13:54 Uhr, wird hiermit zurückgenommen.

Die Tatverdächtige konnte identifiziert werden. Es handelt sich um eine 49-Jährige, die ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist.

Alle Medien, die die Fahndung veröffentlich haben, werden gebeten, die entsprechenden Bilder zu löschen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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