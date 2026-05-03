Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Uneinsichtiger Verkehrsteilnehmer leistet Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Ein 32-jähriger Gelsenkirchener wurde am Freitagmittag von der Polizei in Gelsenkirchen Erle kontrolliert, da er mit einem offensichtlich manipulierten E-Bike auf dem Gehweg der Cranger Straße fuhr. Das Rad fuhr, ohne dass er die Pedale benutzen musste. Bei der Kontrolle wurde der Kontrollierte sofort aggressiv. Erst durch Einschalten der Body-Cam beruhigte sich sein Verhalten zwischenzeitlich. Da sich zudem der Verdacht des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel ergab, sollte dem Fahrer eine Blutprobe entnommen werden. Gegen diese Maßnahme leistete er erheblichen Widerstand, sodass er zwischenzeitlich von mehreren Polizeibeamten fixiert werden musste, um Verletzungen zu vermeiden. Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

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