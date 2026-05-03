Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußball-Großeinsatz in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat mit mehreren hundert Kräften am Samstag, 2. Mai 2026, mit dafür gesorgt, dass viele tausend Fußballfans gefahrlos und sicher in der Stadt feiern konnten. In der Arena gab es allerdings während des Spiels zahlreiche Verstöße im Zusammenhang mit der Nutzung von Pyrotechnik, Rauchtöpfen und Feuerwerkskörpern.

Hier die vorläufige Bilanz nach Spielende:

Schon am frühen Nachmittag haben sich zahlreiche Fans des FC Schalke 04 in der Innenstadt von Buer gesammelt, um sich auf das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf einzustimmen. Gegen 16.30 Uhr setzte sich dann von dort aus ein Marsch aus rund 20.000 Fans in Richtung Arena in Bewegung. Währenddessen wurde wiederholt Pyrotechnik gezündet. Hier wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und anderer Delikten ermittelt. Der Fanmarsch erreichte um etwa 18.05 Uhr den Bereich der Arena, sorgte allerdings zwischenzeitlich für erhebliche Verkehrsbehinderungen im Anreiseverkehr zum Spiel.

Zu Beginn und auch während des Spiels haben die Fans von Schalke und Düsseldorf zahlreiche pyrotechnische Gegenstände gezündet. Unter anderem warfen Anhänger von Fortuna Düsseldorf Feuerwerkskörper in Richtung von Schalker Anhängern. Eine 31 Jahre alte Frau erlitt durch Pyrotechnik schwere Verletzungen und musste von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeitweise mussten Polizeikräfte den Ordnungsdienst des Vereins unterstützen, da Fans, die offensichtlich keine Tickets für das Spiel erhalten hatten, an verschiedenen Stellen versuchten, in den umzäunten Bereich der Arena einzudringen. Nach Abpfiff verletzte sich nach jetzigem Stand ein 49 Jahre alter Mann aus Gladbeck schwer, als er versuchte, aus dem Zuschauerbereich in den Innenraum zu gelangen. Er verblieb zur Beobachtung stationär.

Nach Spielende kam der Verkehr in weiten Teilen der Stadt zum Erliegen. Polizeikräfte waren im Einsatz, um verkehrsregelnd einzugreifen. Die Bogestra musste den Bahnverkehr zeitweise einstellen, weil sich zu viele Personen auf den Gleisen befanden. Auf der Kurt-Schumacher-Straße im Bereich Schalke-Nord und in Buer feierten bis nach Mitternacht mehrere tausend Menschen auf den Straßen. Vereinzelt mussten Beamte eingreifen, mehrere Strafanzeigen wegen des Verdachts auf Körperverletzungen wurden gefertigt.

Einsatzleiter Karsten Plenker zieht nach dem Einsatz ein positives Fazit: "Ich freue mich darüber, dass im Wesentlichen alles friedlich geblieben ist. Das war natürlich ein besonderer Einsatz, denn uns war klar, dass viele Emotionen im Spiel waren. Für Schalke ist der Aufstieg perfekt, die Fans haben das größtenteils sehr verantwortungsvoll gefeiert. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten haben mit der Stadt, der Bogestra und anderen Ordnungspartnern dafür gesorgt, dass es sicher und friedlich blieb. Neben der Mannschaft war auch das Verhalten der Fans bereits bundesligareif", so der Leitende Polizeidirektor.

Polizeipräsident Tim Frommeyer zu dem heutigen Ergebnis: "Ich freue mich sehr für die Mannschaft und den Verein. Aber es tut nicht nur Schalke 04 gut, dass sie wieder in der Ersten Liga spielen. Es tut auch allen Fans und den Menschen in unserer Stadt gut! Die Polizei steht in der kommenden Saison natürlich vor neuen Herausforderungen, denen wir uns aber gerne stellen. Gemeinsam mit der Stadt und dem Verein werden wir dazu nun schnell in die Planungen einsteigen. In der ersten wie in der zweiten Liga gilt: Die Sicherheit hat für uns oberste Priorität", so der Polizeipräsident.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell