Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisierte Frau flüchtet nach Verkehrsunfall und greift Polizeibeamte an

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 01.05.2026, um 4:03 Uhr beschädigte eine 31-jährige Gladbeckerin mit ihrem Pkw auf der Hagenstraße in Gelsenkirchen-Buer ein geparktes Fahrzeug und flüchtete dann vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge informierte über den Notruf die Polizei. Die flüchtige Fahrerin konnte schließlich im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen auf einem Parkplatz im Fahrzeug sitzend angetroffen werden. Sie stand unter Alkoholeinfluss, reagierte auf die Beamten umgehend aggressiv und verweigerte sich allen polizeilichen Maßnahmen. Zudem zeichnete sie das Gespräch heimlich mit ihrem Mobiltelefon auf. Da die Frau sich vehement weigerte aus dem Fahrzeug zu steigen und die Beamten zur Polizeiwache zu begleiten, musste dies schließlich mit Gewalt durchgesetzt werden. Hierbei sperrte sich die Frau erheblich und trat nach den Polizeibeamten. Diese wurden nicht verletzt. Während des gesamten Transports zur und auch auf der Polizeiwache musste sie weiter fixiert werden. Sie beleidigte dabei die Polizeibeamten. Der Frau wurden zwei Blutproben entnommen. Ihr Führerschein und der Fahrzeugschlüssel, sowie ihr Mobiltelefon wurden sichergestellt. Im Anschluss wurde sie entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs, Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes.

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