Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brandstiftung in Gelsenkirchen-Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2026, um 16:20 Uhr stellten Mitarbeiter der Gelsendienste auf einem Brachgelände nördlich der Einmündung Almastraße / Grollmannstraße in Gelsenkirchen-Ückendorf brennendes Buschwerk fest. Die Ausdehnung betrug etwa 16m². Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine natürliche Ursache wurde ausgeschlossen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern oder zum Tathergang machen können, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder außerhalb der Dienstzeiten bei der Kriminalwache - 0209 365 8240 - zu melden.

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