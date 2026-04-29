Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfolgungsfahrt auf der A 2 - Polizei Münster sucht gefährdete Fahrer

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein 24-jähriger Mann am Dienstagabend, 28. April 2026, um 21.15 Uhr auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover vor einer Streife des Zolls geflüchtet ist, ist die Polizei Münster auf der Suche nach Fahrzeugführern, die durch die riskante Fahrt gefährdet worden sind.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist keine Person zu Schaden gekommen. Dennoch bittet die Polizei Münster Fahrzeugführer, die durch den Fahrer gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 0251 2750 zu melden.

Die komplette Pressemitteilung der Polizei Münster ist einsehbar unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6265302

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