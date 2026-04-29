Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Stadt Gelsenkirchen: Informationen zum Spiel Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf

Gelsenkirchen (ots)

Am kommenden Samstagabend, 2. Mai 2026, wird der FC Schalke 04 um 20.30 Uhr in der 2. Fußball-Bundesliga auf Fortuna Düsseldorf treffen und den 32. Spieltag bestreiten.

Die Polizei Gelsenkirchen und die Stadt Gelsenkirchen bereiten sich gemeinsam mit den zuständigen Verkehrsbetrieben intensiv auf die Spielbegegnung vor. Dazu sind zahlreiche Mitarbeitende der Behörden im Einsatz, die sowohl vor wie auch nach dem Spiel für Sicherheit und Ordnung sorgen und auf alle Eventualitäten vorbereitet sind.

Polizei und Stadt haben Kenntnis davon, dass sich bereits in den Nachmittagsstunden zahlreiche Fußballfans im Bereich der Domplatte und des Marktplatzes in Buer einfinden wollen. Von dort aus planen sie spätestens um 16.30 Uhr einen Fanmarsch über die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Arena. Dieser geplante Fanmarsch wurde nicht angemeldet.

Die geplante Route führt von der Domplatte beziehungsweise dem Marktplatz über die Gegenfahrbahn der Kurt-Schumacher-Straße in südlicher Richtung bis zur Ekhofstraße. Dort biegt der Fanmarsch in Richtung Arena ab. Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, wird es zu zahlreichen Straßensperrungen rund um die Kurt-Schumacher-Straße und die De-la-Chevallerie-Straße in beiden Fahrtrichtungen kommen. Die zuführenden Nebenstraßen werden ebenfalls abgesperrt. Aus Sicherheitsgründen ist das Begehen der Gleisanlagen auf der Kurt-Schumacher-Straße strengstens untersagt. Das Zünden von Pyrotechnik und Böllern ist ebenfalls verboten und hat strafrechtliche Konsequenzen.

Straßenbahnen und Busse werden zur Zeit des Marsches nicht in Richtung Stadion fahren. So wird die Linie 301 voraussichtlich ab 16 Uhr getrennt. Die Bahnen fahren dann vom Hauptbahnhof nur bis zur Haltestelle "Erle Forsthaus". Ein Schienenersatzverkehr wird nicht angeboten. Die Linie 302 wird ab 16 Uhr nur noch vom Hauptbahnhof bis zur Arena fahren. BOGESTRA UND VESTISCHE werden zudem alle betroffenen Buslinien umleiten. Die Umleitung wird vor allem ab der Haltestelle "Freiheit" (Königswiese) über Nordring und Ostring zum Busbahnhof Buer erfolgen.

Auch der Autoverkehr wird im Bereich des Fanmarsches zeitweise zum Erliegen kommen. Polizei und Stadt raten daher, diesen Fanmarsch und die daraus resultierenden Beeinträchtigungen bei den individuellen Anreiseplanungen zu berücksichtigen und den Bereich vor allem in den Nachmittagsstunden zu meiden, da es zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Bei einer geplanten Anreise über die Autobahn 2 wird die Ausfahrt Herten empfohlen, um schneller zu den Parkplätzen rund um die Arena zu gelangen. Zudem ist die Autobahn 43 von Donnerstag, 30. April 2026, bis Sonntag, 3. Mai 2026, in beide Richtungen zwischen dem Kreuz Recklinghausen und Bochum-Riemke wegen Brückenarbeiten gesperrt.

Die Polizei, die Stadt Gelsenkirchen, die Verkehrsbetriebe und der Verein Schalke 04 stehen in einem engen Austausch und verfolgen gemeinschaftlich das Ziel eines sicheren Spieltages. Trotz aller zu erwartenden Emotionen beider Fanlager appellieren die genannten Partner an alle Beteiligten, für ein ausgelassenes, aber gewaltfreies und sicheres Spiel zu sorgen. Oberste Priorität hat zu jedem Zeitpunkt die Sicherheit aller!

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