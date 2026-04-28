Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Sparkassen-Einbruch und Ermittlungen der EK Kernbohrer - Asservate werden freigegeben

Gelsenkirchen (ots)

In Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen-Buer und den umfangreichen Ermittlungen der Polizei Gelsenkirchen gibt es nun eine wichtige Entwicklung für die Geschädigten: Die Staatsanwaltschaft Essen hat die nach dem Einbruch im Tresorraum aufgefundenen Gegenstände freigegeben, die bislang als Beweismittel sichergestellt und asserviert worden waren. Diese Gegenstände können nun koordiniert an die Geschädigten herausgegeben werden.

Die Polizei Gelsenkirchen weist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die Organisation und Durchführung der Herausgabe durch die Sparkasse Gelsenkirchen erfolgt. Die betroffenen Kundinnen und Kunden werden durch das Geldinstitut über das weitere Vorgehen informiert. Eine Kontaktaufnahme mit der Polizei oder der Staatsanwaltschaft ist daher nicht erforderlich.

Nach Bekanntwerden des Einbruchs leitete die Polizei Gelsenkirchen umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ein. Im Zuge dessen wurde die "Besondere Aufbauorganisation (BAO) Bohrer" eingerichtet, um die komplexen Ermittlungen zu bündeln. Die Auswertung von Spuren und Videoaufzeichnungen sowie kriminaltechnischen Untersuchungen hatten neben der Vernehmung der vielen Geschädigten und der Hinweisaufnahme von Zeugen oberste Priorität.

Die Ermittlungen werden inzwischen durch die Ermittlungskommission (EK) "Kernbohrer" fortgeführt. Diese arbeitet weiterhin mit Hochdruck an der Aufklärung der Tat. Ziel bleibt es, die bislang unbekannten Täter zu identifizieren und die Tatumstände aufzuklären.

Alle Geschädigten, die noch keine Aussage bei der Polizei getätigt haben, werden gebeten, die anberaumten Vernehmungstermine wahrzunehmen. Das Erscheinen zur polizeilichen Vernehmung wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft Essen angeordnet. Zur Terminvereinbarung und für weitere Rückfragen ist die eingerichtete Hotline in der Zeit von 8 bis 15 Uhr unter der Rufnummer 0209 365 1661 zu erreichen.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung, sofern verdächtige Beobachtungen im Kontext mit dem Einbruch gemacht wurden. Das temporär geschaltete Hinweisportal ist nicht mehr aktiv geschaltet. Hinweise zu der Tat oder zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei in der Zeit von 8 bis 15 Uhr unter der Hinweisnummer 0209 365 8112 entgegen.

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