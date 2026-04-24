Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sperrt Straße nach Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Gelsenkirchen (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls mit zwei Verletzten ist die Polizei am Donnerstag, 23. April 2026, in Rotthausen im Einsatz gewesen. Eine 52-jährige Autofahrerin war gegen 13.25 Uhr mit ihrem Wagen auf der Hattinger Straße in Fahrtrichtung Essen unterwegs. Als nahe der Wetterstraße vor ihr ein 20 Jahre alter Gelsenkirchener mit seinem Auto vom Fahrbandrand auf die Straße fuhr und wenden wollte, konnte die Essenerin nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der 20-Jährige leicht und die 52 Jahre alte Frau schwer verletzt. Nach medizinischer Versorgung vor Ort wurden beide Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Polizei die Hattinger Straße in beiden Fahrtrichtungen komplett sperren.

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