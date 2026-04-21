Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Wer erkennt die Tatverdächtige?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einer Tatverdächtigen in einem Fall von Körperverletzung.

Am Mittwoch, 5. Februar 2025, fuhr eine 44-Jährige mit der Bahnlinie 301 in Richtung Bahnhof. Hier fiel ihr eine Frau auf, die durchgehend laut schrie. Als die Gelsenkirchenerin die Unbekannte ansprach, wurde sie beleidigt und unmittelbar danach attackiert. An der nächsten Haltestelle stiegen die beiden Frauen aus der Bahn aus. Nach einer weiteren kurzen mündlichen Auseinandersetzung flüchtete die Unbekannte. Eine Überwachungskamera zeichnete die tatverdächtige Frau auf.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/201361

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