PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Wer erkennt die Tatverdächtige?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einer Tatverdächtigen in einem Fall von Körperverletzung.

Am Mittwoch, 5. Februar 2025, fuhr eine 44-Jährige mit der Bahnlinie 301 in Richtung Bahnhof. Hier fiel ihr eine Frau auf, die durchgehend laut schrie. Als die Gelsenkirchenerin die Unbekannte ansprach, wurde sie beleidigt und unmittelbar danach attackiert. An der nächsten Haltestelle stiegen die beiden Frauen aus der Bahn aus. Nach einer weiteren kurzen mündlichen Auseinandersetzung flüchtete die Unbekannte. Eine Überwachungskamera zeichnete die tatverdächtige Frau auf.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/201361

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 11:51

    POL-GE: Rücknahme einer Vermisstenmeldung

    Gelsenkirchen (ots) - Die Vermisstenfahndung der Polizei Gelsenkirchen vom Freitag, 17. April 2026, 18.26 Uhr, nach einer 15-jährigen Gelsenkirchenerin wird hiermit zurückgenommen. Das Mädchen konnte zwischenzeitlich angetroffen werden. Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen. Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten: Polizei Gelsenkirchen Merle ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 13:23

    POL-GE: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad wurde am Samstag, 18. April 2026, ein 16-Jähriger in Horst schwer verletzt. Gegen 17.25 Uhr beabsichtigte eine 68-jährige Frau aus Aalen mit ihrem Auto von der Schmalhorststraße auf die Straße An der Rennbahn abzubiegen. Zunächst ließ sie mehrere Personen den Kreuzungsbereich queren und setzte anschließend zum Abbiegevorgang an. ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 11:47

    POL-GE: Raub in Altstadt - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Ein Gelsenkirchener ist am Freitag, 17. April 2026, von mehreren Unbekannten in der Altstadt beraubt worden. Der 20-Jährige hatte gegen 13.15 Uhr ein Lebensmittelgeschäft in der Eberstraße aufgesucht, um dort Geld zu wechseln. Anschließend ging er zu einem Automaten in der Vattmannstraße, um sein Parkticket zu bezahlen. Dabei wurde er von drei unbekannten Männern attackiert. Der Gelsenkirchener ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren