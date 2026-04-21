POL-GE: Rücknahme einer Vermisstenmeldung

Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad wurde am Samstag, 18. April 2026, ein 16-Jähriger in Horst schwer verletzt. Gegen 17.25 Uhr beabsichtigte eine 68-jährige Frau aus Aalen mit ihrem Auto von der Schmalhorststraße auf die Straße An der Rennbahn abzubiegen. Zunächst ließ sie mehrere Personen den Kreuzungsbereich queren und setzte anschließend zum Abbiegevorgang an. ...

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