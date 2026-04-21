POL-GE: Rücknahme einer Vermisstenmeldung
Gelsenkirchen (ots)
Die Vermisstenfahndung der Polizei Gelsenkirchen vom Freitag, 17. April 2026, 18.26 Uhr, nach einer 15-jährigen Gelsenkirchenerin wird hiermit zurückgenommen. Das Mädchen konnte zwischenzeitlich angetroffen werden. Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen.
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