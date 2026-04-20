Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener ist am Freitag, 17. April 2026, von mehreren Unbekannten in der Altstadt beraubt worden.

Der 20-Jährige hatte gegen 13.15 Uhr ein Lebensmittelgeschäft in der Eberstraße aufgesucht, um dort Geld zu wechseln. Anschließend ging er zu einem Automaten in der Vattmannstraße, um sein Parkticket zu bezahlen. Dabei wurde er von drei unbekannten Männern attackiert. Der Gelsenkirchener fiel zu Boden und verlor dabei sein Handy und sein Portemonnaie. Während das durch den Sturz beschädigte Mobiltelefon auf dem Boden liegen gelassen wurde, nahm das Trio die Geldbörse mitsamt Inhalt mit und flüchtete in Richtung Stadtbücherei und Musiktheater.

Die drei Tatverdächtigen waren zwischen 18 und 22 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Einer von ihnen hatte lockige, braune Haare sowie einen Ziegenbart. Ein weiterer hatte dunkle Haare und trug einen Seitenscheitel, auch er hatte einen Ziegenbart. Der dritte Tatverdächtige trug eine Mütze.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich telefonisch unter der 0209 365 8120 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

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