Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendlicher von anderen Jugendlichen attackiert

Gelsenkirchen (ots)

Ohne erkennbaren Grund sei ein 17jähriger Ägypter am Freitag, gegen 22:00 Uhr, von einer größeren Gruppe Jugendlicher am Heinrich-König-Platz angegangen und mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Er erlitt dabei Verletzungen an Stirn und Auge und klagte über Schwindel. Er wurde zur Versorgung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Bei der Tat wurde zudem dessen Mobiltelefon beschädigt. Der Jugendliche kenne die Angreifer, welche nach der Tat flüchteten, nicht. Der Geschädigte meldete sich nicht selbst bei der Polizei. Eine Passantin bemerkte einen Streit und wählte den Notruf.

Wer kann Angaben zur Tat und den Tätern machen?

Zeugen melden sich bitte zu Geschäftszeiten beim zuständigen Kommissariat KK 15 unter 0209-365-7512 oder jederzeit bei der Kriminalwache unter 0209-365-8240

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