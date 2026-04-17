Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 15-Jährige vermisst - wer kennt die Jugendliche?

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Hilfe eines Fotos nach einer 15 Jahre alten Gelsenkirchenerin. Die Jugendliche ist seit dem 8. April 2026 aus einer Wohngruppe in Bismarck abgängig. Dort wurde sie zuletzt gegen 16 Uhr gesehen. Bisher durchgeführte Ermittlungen haben nicht zum Auffinden der Jugendlichen geführt. Daher sucht die Polizei nun öffentlich nach ihr. Die Gesuchte ist zwischen 1,50 und 1,55 Meter groß, schlank und hat braune Haare und braune Augen. Sie trägt eine Brille. Zuletzt war sie mit einer blauen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet. Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben Sie bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Fahndung und das dazu gehörende Foto ist hier veröffentlicht:

https://polizei.nrw/fahndung/201157

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