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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfallbedingte Sperrung der Kurt-Schumacher-Straße in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Auf Grund eines Verkehrsunfalls, bei dem ein PKW ohne Fremdeinwirkung an der Einmündung Kurt-Schumacher-Straße/Scherner Weg um 17:45 Uhr verunfallte, musste die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Norden ab der Höhe Emil-Zimmermann-Allee gesperrt werden. Das Fahrzeug musste mittels eines Abschleppwagens von der Straße geräumt werden. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Leitstelle
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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