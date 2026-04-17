Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfallbedingte Sperrung der Kurt-Schumacher-Straße in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Auf Grund eines Verkehrsunfalls, bei dem ein PKW ohne Fremdeinwirkung an der Einmündung Kurt-Schumacher-Straße/Scherner Weg um 17:45 Uhr verunfallte, musste die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Norden ab der Höhe Emil-Zimmermann-Allee gesperrt werden. Das Fahrzeug musste mittels eines Abschleppwagens von der Straße geräumt werden. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

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