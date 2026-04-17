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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mit Staubsauger-Rohr geschlagen und Pfefferspray besprüht - Zwei Strafverfahren eingeleitet

Gelsenkirchen (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung in Schalke am Donnerstagabend, 16. April 2026, ermittelt die Polizei gegen zwei Gelsenkirchener. Zeugen alarmierten gegen 23.20 Uhr die Polizei, weil sich an einer Tankstelle an der Gewerkenstraße zwei Männer in einer körperlichen Auseinandersetzung mit Waffen befinden sollten. Vor Ort wurden ein 22 und ein 56 Jahre alter Mann angetroffen, unter Vorhalt der dienstlichen Schusswaffen zu Boden gesprochen und fixiert. Der 22-Jährige gab an, von dem Kontrahenten nach einem verbalem Streit mit einem Staubsauger-Rohr geschlagen worden zu sein. Schlägen mit einem Schraubenschlüssel und Fahrradschloss habe er ausweichen können. Dann habe er ein Pfefferspray des 56-Jährigen ergriffen und diesen damit besprüht, um sich zu verteidigen. Der 56-Jährige berichtete dagegen, Schläge und Angriffe seien von dem anderen Mann ausgegangen. Da der 56-Jährige sich nicht beruhigen ließ, sprachen die Beamten einen Platzverweis gegen ihn aus. Dem kam der Mann jedoch nicht nach, lief mehrfach auf die Straße ohne die Verkehrsregeln zu beachten und wurde daher zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam genommen. Die Polizeibeamten stellten das Pfefferspray, den Schraubenschüssel sowie das Rohr des Staubsaugers sicher und leiteten Strafverfahren gegen beide Gelsenkirchener ein.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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